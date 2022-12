Un posto al sole, le trame dal 26 al 30 dicembre 2022

Nonostante Nunzio e Chiara siano proiettati sul matrimonio e sul futuro insieme, Alice, tornata inaspettatamente a Napoli, sembra sempre più intenzionata a conquistare uno spazio più importante nella vita del ragazzo. Preoccupato per Niko, Renato si confida con Filippo trovando in lui le risposte che forse non sa darsi. Desiderosa di tirare su di morale Bianca, Giulia la porterà in un luogo speciale dove entrambe faranno un incontro che si rivelerà altrettanto speciale.