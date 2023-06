Un posto al sole, le trame dal 26 al 30 giugno 2023

Eduardo sarà sempre più presente nella vita di Clara, Rosa e Manuel. Damiano lo affronta per tenerlo lontano dal figlio, alla presenza di Viola. Lara cerca di manipolare Ida. Marina è intenzionata a lasciare definitivamente Palazzo Palladini e partire per Londra, ma Roberto le farà un accorato appello per dissuaderla. Michele, all'insaputa di Rossella, chiede spiegazioni a Luca per la decisione di demansionare i compiti della figlia in ospedale.