Un posto al sole, le trame dal 26 al 30 ottobre 2020

Lunedì 26 ottobre

Angela regala a Clara i vecchi vestitini di Jimmy per il bambino in arrivo ma la reazione di Alberto è tutt'altro che positiva. Giulia riconosce la voce del truffatore, sembra che ormai il suo incubo sia finito, ma un'ombra di tristezza continua a offuscare la sua serenità. Bice persevera nel suo piano di conquistare Michele, ma non ha ancora fatto i conti con Silvia.