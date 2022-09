Un posto al sole, le trame dal 26 al 30 settembre 2022

Lara viene finalmente ascoltata dalla polizia e ribadisce la propria estraneità all’accaduto. Viola chiede tempo per metabolizzare gli eventi che hanno stravolto le loro vite, ma Raffaele e Ornella sperano che l’amore che la unisce al marito possa avere la meglio. Preoccupato per Chiara, Nunzio si rivolgerà a Rossella per chiederle consigli e supporto ma la cosa non sarà particolarmente gradita a Riccardo.