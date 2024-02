Un posto al sole, le trame dal 26 febbraio al 1° marzo 2024

Pronto a partire per il Trentino, Raffaele, in cerca di chi lo sostituisca al lavoro, conta sull’aiuto di Rosa. La donna però è troppo presa dai suoi problemi per potergli dare una mano. Clara, intanto, si prepara a tornare a casa di Alberto insieme a Federico. Tra Michele e Silvia sembrano riaffiorare sentimenti mai svaniti. Giancarlo, intanto, comincia a non vedere di buon occhio la presenza del giornalista nella vita della donna. Mariella, invece, sembra voler far scontare a Guido la sua pigrizia dentro casa.