Un posto al sole, le trame dal 27 al 30 dicembre 2021

La crisi di Rossella con Crovi e la contemporanea separazione di Patrizio da Clara spingono i due ex fidanzati a riflettere sulla propria vita sentimentale indulgendo in un pizzico di nostalgia. Malgrado si sforzi di compiacere Roberto, Lara non sembra riuscire a scalzare Marina. Col contributo involontario di Renato, Franco rivaluta la propria posizione nei confronti delle esigenze lavorative di Angela.