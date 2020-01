Un posto al sole, le trame dal 27 al 31 gennaio 2020

lunedì 27 gennaio

Per Marina e Fabrizio le occasioni di rivedersi non mancano e mentre lei cercherà un alleato in Ferri, lui proverà a riconquistarla. La sorpresa che Filippo voleva fare a Serena e Irene si tramutata in una doccia gelata per lui. La solitudine, si sa, a volte gioca dei brutti scherzi e Raffaele ha paura che Renato, abbandonato prima da Nadia e poi da Otello, sia caduto in una pericolosa depressione. Ma a quanto pare la solitudine non è l’unica a giocare dei brutti scherzi.