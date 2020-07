Un posto al sole, le trame dal 27 al 31 luglio 2020

Mentre la caccia a Tregara prosegue, la confidenza fra Susanna ed Eugenio cresce e qualcuno potrebbe sospettare che nasconda qualcosa di più. Rossella e Silvia, sotto pressione per motivi diversi, entreranno in rotta di collisione e la madre avrà modo di riflettere su molte cose. Proprio quando tutti gli ostacoli per le nozze fra Guido e Mariella sembrano essere superati, all’orizzonte si profilerà una nuova, insidiosa minaccia.

Marina rifletterà sul proprio futuro ai Cantieri, indecisa se assecondare l’invito di Fabrizio o il monito di Ferri. Filippo, messo in crisi dalle parole del padre, avrà con Serena un intenso ed emozionante confronto che andrà ben oltre la messa in discussione del futuro strategico della società di chartering. Sebbene Susanna si sforzi di reprimere i sentimenti che la turbano sempre più, Alberto sembra deciso a sfruttare a proprio favore la casuale scoperta di una clandestina e sospetta complicità.

Filippo e Serena sembrano sempre più distanti, Roberto affronta Marina in un confronto ricco di colpi di scena. Dopo aver spinto Renato a riappacificarsi con Susanna, Giulia cerca rifugio in programmi televisivi di discutibile livello. Alberto cerca di trovare il punto debole di Nicotera.

Giovedì 30 luglio

Per Guido e Mariella è finalmente arrivato il giorno più bello. Ma qualcosa non sembra andare esattamente come immaginato. Eugenio continua a mettere il lavoro al primo posto e Viola sembra patire sempre di più la distanza che si sta creando tra loro. Scoppiano le tensioni tra Roberto e Marina, che sembra ormai decisa ad andare avanti per la propria strada.