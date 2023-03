Un posto al sole, le trame dal 27 al 31 marzo 2023

L’incidente di Irene provoca un grande allarme in Filippo e Serena. Marina, si sente in colpa per essersi distratta con la bambina e continua a essere ossessionata dalla gelosia per Lara. Per quanto felice per aver superato il suo primo esame all’università, Manuela non riesce a vivere fino in fondo il suo successo. Oggetto delle mire di Micaela, Samuel arriverà a fare un’inaspettata confessione a Nunzio mentre Mariella inizia ad avere dei sospetti sul suo strano comportamento.