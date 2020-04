Un posto al sole, le trame dal 27 aprile al 1° maggio 2020

Giulia è sempre più determinata a proseguire le sue attività sociali nel centro storico e intanto Vintariello, deciso a non procurare problemi a chi lo circonda, tratterà la sua uscita di scena col clan rivale. Otello progetta di fare il viaggio della sua vita mentre Silvia sarà alle prese con gli effetti della recessione. Rossella tirerà un sospiro di sollievo, ma non è detto che le cose fra lei e Gianluca procedano serenamente.

Mercoledì 29 aprile

Il piano di Marina per eliminare Greta dalla vita di Roberto è a un punto di svolta e coinvolgerà una persona molto vicina ad entrambe. Tommaso, deciso a conquistare Serena, appare intenzionato a mettere radici a casa di Filippo, ma il cugino non sembra d’accordo. Serena intanto realizza a malincuore di non avere chance con Filippo, troppo lontano e irraggiungibile per lei.