Un posto al sole, le trame dal 27 giugno al 1° luglio 2022

Preoccupata per la reazione di Niko, Susanna non sa come dirgli che, durante il suo tirocinio, potrebbe ritrovarsi ad avere a che fare con Nicotera. In crisi per la lettera del padre, Clara troverà il supporto di Alberto. Mentre Marina sembra sempre più decisa a mettere distanza tra lei e Roberto, Lara non sembra avere alcuna intenzione fare rivelazioni a proposito del bambino. Virginia rivela a Rossella di aver preso un’importante decisione.