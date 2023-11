Un posto al sole, le trame dal 27 novembre al 1° dicembre 2023

Rosa si confida con Giulia su quanto le sia costato mettere una pietra sopra alle illusioni su un futuro tra lei e Damiano. Viola deve gestire una situazione sentimentale che non sta andando come avrebbe voluto e Damiano si trova a dover scegliere tra la fedeltà alla divisa e quella per il suo vecchio amico Eduardo. Ida cerca un lavoro per mandare dei soldi a casa senza approfittare della generosità di Ferri e Marina, questa sarà una nuova occasione di incontro con Diego. Dopo i fallimentari provini della settimana scorsa, Michele viene travolto dall’idea di Filippo di affiancargli in trasmissione Micaela e non sembra prenderla bene.