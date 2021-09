Un posto al sole, le trame dal 27 settembre al 1° ottobre 2021

Niko e Franco informano la polizia del filmato nei pressi dello studio, la notte dell’aggressione a Susanna. La posizione di Renato agli occhi degli inquirenti pare alleggerirsi. Marina prova a stare vicino a Fabrizio, ma la situazione del pastificio sull’orlo del fallimento potrebbe far cadere l’uomo in una spirale di rabbia, pericolosa per sé e per gli altri.