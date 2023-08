Un posto al sole, le trame dal 28 agosto al 1° settembre 2023

Mentre Ferri è in vacanza con Lara e Tommy, Marina si prepara per l’imminente trasferimento nella sua villa quando sarà travolta da un improvviso malessere fisico. Tornato dalle vacanze in Sicilia, Renato cerca un confronto con l’ex moglie e scoprirà il grande cambiamento nella sua vita. Si avvicina la partenza per Raffaele e Ornella per Barcellona: riuscirà Raffaele a trovare un candidato in grado di sostituirlo durante la sua assenza?