Un posto al sole, le trame dal 28 marzo al 1° aprile 2022

Decisa a proteggere Chiara, Marina cerca di scoprire cosa ci sia dietro la decisione di Roberto di vendere uno storico albergo del gruppo Petrone. La ragazza, intanto, vittima della sua dipendenza dalla cocaina, è ormai caduta in pieno nella rete di Lara. Il rientro a Napoli per Angela non sarà dei più facili, si troverà infatti ad avere una brutta discussione con Franco. Le cose non vanno decisamente meglio a Michele che sta per scoprire quanto Giancarlo faccia ormai sempre più parte della vita di Silvia.