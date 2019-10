Un posto al sole, le trame dal 28 ottobre al 1° novembre 2019

Niko e Susanna sono pronti a difendere Diego mentre Raffaele teme l’esito dei riscontri fatti sull’auto del figlio che potrebbero rivelarsi decisivi. Un ricordo improvviso, però potrebbe cambiare il corso degli eventi. Come avranno accolto gli interventi di Michele e Arianna gli studenti di Scaglione? Marina e Fabrizio saranno ancora più uniti e in sintonia, grazie all’involontario aiuto di Alberto.

venerdì 1° novembre

Raffaele, sempre più in pena per Diego avrà un delicato confronto in carcere. La cena in famiglia di Serena e Filippo sembra possa condurre a un riavvicinamento di coppia, ma qualcosa impensierisce l’uomo. Speranzoso ed emozionato, Vittorio incontrerà Alex, ignaro dell’inganno ordito da Mia.