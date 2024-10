Un posto al sole, le trame dal 28 ottobre al 1° novembre 2024

Roberto spera che il ritorno di Marina a Palazzo, in compagnia di Alice, sia un segnale positivo ma la donna lo pone di fronte a una condizione imprescindibile per poter sperare di avere ancora un futuro insieme. Inoltre, la smania di Roberto di acquisire un nuovo inserzionista per la radio, lo porterà in rotta di collisione con Filippo che, con l’appoggio di Serena, potrebbe avere una reazione clamorosa. Messa a disagio dal comportamento decisamente inopportuno del primario, Rossella rifletterà su quanto accaduto. Nunzio, in pena per Diana, contribuirà involontariamente a mettere in difficoltà la ragazza.