Un posto al sole, le trame dal 28 settembre al 2 ottobre 2020

Lunedì 28 settembre

Serena non può più rimandare il momento della verità con Leonardo. Svelato il piano di Ferri con la complicità di Lara ai danni di Fabrizio e Marina, Ferri è sempre più determinato a portare i cantieri a un punto di non ritorno. L'arrivo di Peluso al Vulcano per la registrazione della sua nuova trasmissione di cucina scatena l’insana ansia da prestazione di Patrizio.