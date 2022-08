Un posto al sole, le trame dal 29 agosto al 2 settembre 2022

Niko prende una clamorosa decisione. Intanto Franco si affida a un aiutante inaspettato per scovare Lello Valsano. Filippo e Serena decidono di lasciare Maratea per rientrare a Napoli quando vengono sorpresi da un inatteso ritorno. Malgrado la sua intuizione sulla salute delle bufale si riveli esatta, Speranza continua a non essere presa in grande considerazione dal padre.