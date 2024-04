Un posto al sole, le trame dal 29 aprile al 3 maggio 2024

Nunzio è ancora in pena per le condizioni di salute di Diana e contrariato per l’inerzia di Schipa nelle indagini che sta conducendo sull'incidente di cui è stata vittima la Della Valle. L’accesa discussione tra Ferri e Ida potrebbe minare definitivamente i delicati equilibri su cui si regge l’accordo relativo a Tommaso. Marina, per non far precipitare gli eventi, cercherà un alleato in Raffaele ma la mossa della donna finirà per creare un dispiacere e delle inattese tensioni familiari al portiere.