Un posto al sole, le trame dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024

Alberto prova ad accorciare le distanze con Clara facendo leva sulla buona fede della ragazza e sul momento di fragilità che sta vivendo, acuito da una telefonata inattesa quanto spiazzante. Giulia teme che quello contro il Centro Ascolto sia stato un atto intimidatorio mirato, mentre Rosa vivrà un momento di profondo sconforto. In via di guarigione, Nunzio sembra non riuscire a mettere da parte i sentimenti che prova per Rossella, che però è sempre più proiettata verso il matrimonio con Riccardo. Irene sembra chiudersi sempre di più in se stessa e Filippo e Serena, preoccupati, cercano di capire cosa le stia accadendo.