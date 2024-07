Un posto al sole, le trame dal 29 luglio al 2 agosto 2024

Le accuse di Marika e la sua gelosia porteranno a una frattura fra lei e Rosa, Mariella e Bice, invece, rinsalderanno la loro amicizia. Guido compirà un passo che potrebbe compromettere definitivamente il suo matrimonio. Clara ed Eduardo si godono gli ultimi giorni prima del parto, convinti di essere al sicuro, Alberto, roso dalla rabbia, giocherà il tutto per tutto pur di vendicarsi di Sabbiese. Filippo si augura che l’acquisto della radio da parte di Roberto non vada in porto, Marina si rende conto che il marito sta inasprendo la trattativa per compensare la frustrazione accumulata per il piccolo Tommy.