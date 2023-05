Un posto al sole, le trame dal 29 maggio al 1° giugno 2023

L’ostinazione con cui Ida chiede di restare a Napoli accanto al suo figlio biologico mette in allarme Lara e rischia di smascherare il suo inganno ai danni di Roberto. Malgrado abbia preso atto dell’impossibilità di conquistare Niko, Manuela non si sente pronta per nuove avventure e non vuole assecondare l’interesse mostrato da Costabile nei suoi confronti, ma il destino sembra avere altri piani in serbo per lei. Ingiustamente accusato di infedeltà per colpa di Sergio, Guido cerca di convincere Mariella della propria innocenza.