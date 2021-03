Un posto al sole, le trame dal 29 marzo al 2 aprile 2021

Mentre Clara, in compagnia di Marika, riceve una notizia che la getta in uno stato di profonda prostrazione, Barbara continua a lavorarsi Alberto per convincerlo a sbarazzarsi della compagna. Silvia è contenta perché Michele ha accettato di passare la Pasqua a Indica con lei, ma un'offerta di lavoro ricevuta dall'uomo potrebbe rimettere tutto in discussione. Renato, alle prese con Bianca, Jimmy e Irene in vena di scherzi, non trova di meglio che portarli da Niko allo studio, ma questa decisione avrà esiti inaspettati.