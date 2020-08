Un posto al sole, le trame dal 3 al 7 agosto 2020

Lunedì 3 agosto

Niko sembra improvvisamente realizzare che la sua futura moglie non è così convinta del passo che si stanno accingendo a fare. Mentre Marina si dedica al lavoro in modo ossessivo per dimostrare di essere all’altezza del ruolo di Ad dei cantieri, Fabrizio trova la chiave giusta per starle vicino. Guido e Mariella, ormai marito e moglie, stanno per vivere la loro prima notte di nozze quando ricevono una visita inaspettata.