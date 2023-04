Un posto al sole, le trame dal 3 al 7 aprile 2023

Mentre si avvicina l’appuntamento col notaio in cui Silvia siglerà l’accordo con Alberto per cedergli il cinquanta per cento del Vulcano, Nunzio, Rossella e Diego cercano disperatamente una soluzione alternativa per salvare il locale. Il ricordo di un passato molto doloroso metterà Filippo davanti a una difficile scelta, mentre Renato si deciderà finalmente a chiedere aiuto per mettere ordine in casa sua.