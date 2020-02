Un posto al sole, le trame dal 3 al 7 febbraio 2020

Preso atto dei suoi errori con Serena, Filippo sembra avere una grande urgenza di parlarle. Come si comporterà la maestra Gagliardi dopo l’aggressione contro Franco e la diffusione on line del video che la riprende? Andrea e Arianna vivono una notte di ritrovata passione.

martedì 4 febbraio

Mentre Serena, al B&B, vive con Leonardo un innocente momento di leggerezza, Roberto, stanco di vedere il figlio in crisi, decide di forzare la mano andando a parlare con la ragazza. Costretto a vedere Fabrizio per lavoro, Marina mantiene le distanze, ma per entrambi è difficile. Tornato da Londra, Andrea affronta con Arianna un difficile confronto.