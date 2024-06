Un posto al sole, le trame dal 3 al 7 giugno 2024

Virginia prova a recuperare con Riccardo e per Rossella è arrivato il momento di fare finalmente chiarezza nei propri sentimenti, ma le cose non andranno come immaginato. Diego comincia a temere di aver commesso un grosso errore a fidarsi di Lara, che incontra Marina e, mostrandosi pentita per gli errori commessi in passato, sembra decisa a prendere la decisione più giusta per il bene di Tommaso.