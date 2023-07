Un posto al sole, le trame dal 3 al 7 luglio 2023

Non paga di essere riuscita a mettere in crisi il matrimonio di Ferri e Marina e di aver fatto assumere Ida come baby-sitter di Tommaso, Lara si toglie anche la soddisfazione di provocare ancora la sua rivale. Rosa è inquieta per aver aiutato il fratello. Dopo l’intensa confessione di Castrese, Guido e Mariella spronano il ragazzo a fare coming out.