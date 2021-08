Un posto al sole, le trame dal 30 agosto al 3 settembre 2021

La notizia dell’aggressione a Susanna scuote il palazzo, Renato sembra accusare particolarmente l’accaduto e tutta la famiglia si stringe intorno a Niko, disperato per le gravi condizioni in cui versa la ex fidanzata. Pronta ad affrontare il concorso per la specializzazione, Rossella troverà in Ornella il sostegno di cui ha bisogno. Triste per l’imminente ritorno a Londra che costringerà Alice e Marina a separarsi, Fabrizio, sempre più preso dal rilancio dell’azienda di famiglia, farà alle due una bella sorpresa.