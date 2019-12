Un posto al sole, le trame dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020

28 Dicembre 2019 | 08:35 di Redazione Sorrisi

Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Un posto al sole”, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio (il 31 dicembre però la soap non va in onda e recupera con una puntata doppia il 1° gennaio). La stagione numero 23 va in onda ogni giorno alle 20.45 su Rai 3.