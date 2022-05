Un posto al sole, le trame dal 30 maggio al 3 giugno 2022

Dopo aver interagito in maniera un po’ tesa sul lavoro, Rossella e Virginia dovranno fronteggiare insieme una situazione incresciosa e pericolosa. La felicità di Lara è subito smorzata da Roberto che mette bene in chiaro le cose fra loro. Ma la donna, ora che è vicina a tutto ciò che desiderava, non sembra volersi rassegnare. Per Bianca sarà una giornata cruciale a scuola, sia per la nascita di un’amicizia che per un’interrogazione decisiva.