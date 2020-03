Un posto al sole, le trame dal 30 marzo al 3 aprile 2020

Mentre le indagini sul clan Tregara proseguono coinvolgendo anche Niko e Susanna, per Viola sarà sempre più difficile gestire la lontananza di Eugenio e il pericolo che la sua famiglia sta correndo. Giulia mantiene il punto con Angela e Franco sulla gestione della cagnolina, ma finalmente si scoprirà il motivo della sua avversione per la bestiola.

Prossimo alla partenza per un viaggio di lavoro, Leonardo farà una sorprendente proposta a Serena. La scelta dei testimoni per il matrimonio si rivelerà tutt’altro che semplice per Guido e Mariella.

Giovedì 2 aprile

Dispiaciuta per la freddezza di Filippo, Serena, in crisi, non sa se accettare l’invito di Leonardo a raggiungerlo in Sicilia. Dopo aver chiesto a tutti i loro amici di far loro da testimoni, Guido e Mariella realizzano di aver combinato un bel guaio.