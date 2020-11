Un posto al sole, le trame dal 30 novembre al 4 dicembre 2020

28 Novembre 2020 | 08:30 di Redazione Sorrisi

Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Un posto al sole”, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre. La stagione numero 24 va in onda ogni giorno alle 20.45 su Rai 3.

Lunedì 30 novembre Marina e Fabrizio sono sempre più in difficoltà. Franco riceve la notizia che sua madre deve operarsi al cuore e non sa se raggiungerla o meno in Nuova Zelanda. Niko continua a portare avanti un castello di bugie molto rischioso.

Martedì 1° dicembre Marina cerca di affrontare la situazione ai Cantieri con piglio combattivo; Ferri e Lara continuano a tramare alle sue spalle, mentre Fabrizio sembra aver deposto le armi. Le richieste di Clara sulla convivenza si fanno sempre più pressanti, intanto Alberto riceve una visita a sorpresa che lo porta a rivedere i suoi programmi. Cercando di consolare Bianca, Renato le fa una promessa che porta scompiglio in famiglia.

Mercoledì 2 dicembre Sempre più soffocato da Clara, Alberto intuisce che Barbara ha mire su di lui. Delusa dalla fragilità di Fabrizio, Marina deve fronteggiare da sola la grave crisi dei Cantieri. Decisa a non perdere Cotugno, Cinzia si prepara al sacrificio.

Giovedì 3 dicembre In crisi per essere stata accusata da Ilaria di essere una raccomandata, Rossella si confronta con Ornella, ma a starle vicino è ancora una volta Patrizio. Alberto deve fronteggiare gli approcci di Barbara, cercando di non indispettirla per non perdere il lavoro. Cinzia scopre le inaspettate dosi di grande amatore di Cotugno, mentre Bice tenta di sottrarsi dalla vacanza a Ischia con lui.

Venerdì 4 dicembre Angela e Franco sono in procinto di partire per la Nuova Zelanda. Niko, in questo momento difficile, fa fatica persino a gestire il suo rapporto con Jimmy. Rossella è al settimo cielo per essersi ritrovata con Patrizio, ma l’ombra di Ilaria continua a tormentare il ragazzo. Sergio Massaro stenta a credere che Bice possa avere una tresca con Cotugno, ma qualcosa potrebbe fargli cambiare idea…

