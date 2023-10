Un posto al sole, le trame dal 30 ottobre al 3 novembre 2023

La situazione sembra davvero difficile per Marina che fa sempre più fatica più ad accettare le continue provocazioni di Lara. Intanto, il pediatra che ha avuto in osservazione Tommaso nel periodo in cui il bambino stava male, cerca di mettersi in contatto con Roberto. Damiano e Viola non riescono più a nascondere i sentimenti che provano l’uno per l’altra, Rosa sembra essere sempre più gelosa. In procinto di godersi Napoli, i turisti ospiti della Terrazza ricevono i preziosi consigli di Raffaele.