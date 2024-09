Un posto al sole, le trame dal 30 settembre al 4 ottobre 2024

Realizzando di essere la principale sospettata per l’aggressione, Lara va in ospedale per parlare e incontra Marina carica di rabbia. Renato non si rassegna all’idea di non essere più presente quotidianamente nella vita del nipote, Jimmy, sempre più invaghito di Mina, non sembra fare buon uso della libertà e della fiducia che gli sono state concesse da Niko. Giulia chiede a Luca di darle una mano al Centro Ascolto per coprire l’assenza di Ornella.