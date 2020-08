Un posto al sole, le trame dal 31 agosto al 4 settembre 2020

29 Agosto 2020 | 08:30 di Redazione Sorrisi

Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Un posto al sole”, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre. La stagione numero 24 va in onda ogni giorno alle 20.45 su Rai 3.

Lunedì 31 agosto Venuta a conoscenza della sbandata di Susanna per Eugenio a pochi giorni dal matrimonio con Niko, Angela sembra precipitata in pieno dilemma: raccontare la verità al fratello o rimanere in silenzio sperando che tutto si ricomponga? Arrivato a Mosca, Fabrizio sta per fare la conoscenza di una donna molto intrigante. Ignari delle reali ricchezze del collega, Mariella e Guido invitano a cena Cotugno che darà un’interiore prova della sua spilorceria.

martedì 1° settembre Mentre Niko è sempre più proiettato sulla sua vita matrimoniale, un confronto con Angela metterà Susanna nella condizione di guardare attentamente dentro sé stessa. Ferri e Marina ritrovano per un attimo l’antica complicità mentre Fabrizio in un viaggio di lavoro fa la conoscenza con una donna misteriosa e affascinante. Preoccupati per Rossella, Silvia e Michele decidono di farle una proposta che potrebbe aiutarla a ritrovare la sicurezza, nelle proprie capacità, che ultimamente le sta venendo meno.

Mercoledì 2 settembre Susanna farà un’inaspettata proposta a Renato in vista del matrimonio, Tregara avrà un piccolo rigurgito di coscienza e proverà in minima parte a risarcire Clara per il male che le ha fatto. La preparazione per la recita scolastica di Irene costringerà Filippo e Serena a trascorrere del tempo insieme.

Giovedì 3 settembre Mentre fervono i preparativi per l’addio al celibato e quello al nubilato di Niko e Susanna con tutti i contrattempi del caso, Serena farà un’amara scoperta e Patrizio dovrà rinunciare alle proprie fantasie amorose.

venerdì 4 settembre Il giorno del matrimonio di Niko e Susanna è arrivato e, mentre Serena avrà un teso scontro con Leonardo e Michele realizzerà con Silvia l’entità del malessere della figlia, tra preparativi ed emozione dei familiari, si ritroveranno tutti in chiesa per le nozze… Cosa li attenderà?

