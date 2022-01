Un posto al sole, le trame dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022

Ferri sembra sempre più deciso a voler ricostruire il suo rapporto con lei ma Marina è dilaniata da sentimenti contrastanti. Franco è preoccupato per Bianca. Nunzio e Chiara si ritrovano a passare una serata che sembra inaspettatamente allontanarli. Dopo un nuovo momento di tensione con la madre per via di Giancarlo, Rossella si confida con Ornella sulle sue paure legate a Riccardo.