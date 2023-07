Un posto al sole, le trame dal 31 luglio al 4 agosto 2023

È tutto pronto per la partenza per Maratea. Antonio è ancora un po’ mogio per quanto accaduto con Manuel e intanto Viola sembra volersi lasciare alle spalle la crisi con Eugenio. Mentre Eduardo sembra riflettere sull’opportunità di cambiare vita. Damiano ripensa ai tempi in cui loro due erano migliori amici. Luca riuscirà a spazzare via anche le ultime insicurezze di Giulia? Sempre più in crisi, Samuel realizza che è arrivato il momento di mettere le cose in chiaro con Micaela.