Un posto al sole, le trame dal 31 ottobre al 4 novembre 2022

Mentre Roberto cerca di distrarsi per non pensare a Marina, la donna si ritroverà sempre più in balia della follia di Fabrizio. Decisa a dare una mano a Damiano a risolvere i problemi del figlio, Viola gli farà un’interessante proposta. Giornata di decisioni importanti per Manuela che sembra intenzionata a dare una svolta inaspettata alla propria vita.