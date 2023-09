Un posto al sole, le trame dal 4 al 7 settembre 2023

Marina e Silvana vanno via da Palazzo Palladini, mentre Lara continua a insinuarsi nella vita di Roberto che però comincia ad avere dei dubbi sul fatto che il bambino sia davvero suo figlio… Viola è turbata per il fatto di aver visto lo scambio di denaro tra Damiano ed Eduardo e potrebbe avere in mente qualcosa per indagare. Giulia è distrutta per le condizioni di salute di Bricca e non sembra trovare il giusto supporto da parte di Luca.

Dopo aver visto Damiano ed Eduardo insieme, Viola cercherà di capire la reale natura del loro rapporto. Lara, approfittando dell’allontanamento di Marina dal Palazzo, tenta di accorciare le distanze con Roberto. Mariella si troverà di nuovo coinvolta, suo malgrado, in una diatriba con le sorelle Cirillo.