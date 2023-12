Un posto al sole, le trame dal 4 all’8 dicembre 2023

Alberto, furioso, fa di tutto per capire dove sia Clara, lei però comincerà a sentire il peso della propria scelta e commetterà un grave errore. Ida è entusiasta per la proposta ricevuta da Diego, ma Roberto metterà in atto un piano per farla allontanare dal ragazzo. Colpito dalla conversazione fra Espedito e Samuel, Nunzio cercherà di far ragionare, una volta per tutte, l’amico.