Un posto al sole, le trame dal 4 all’8 gennaio 2021

Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Un posto al sole”, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 4 a venerdì 8 gennaio 2021. La stagione numero 25 va in onda ogni giorno alle 20.45 su Rai 3.



Lunedì 4 gennaio Marina è in pena per le sorti di Fabrizio ricoverato in ospedale, Ferri si ritrova a fare i conti con il solco sempre più profondo che ha scavato tra loro due. Filippo e Serena realizzano che ancora una volta Ferri si sia spinto oltre ogni limite per ottenere quel che voleva e temono di restare coinvolti nella guerra tra lui e Marina. Bianca riceve in regalo un boomerang: contravvenendo alle raccomandazioni dei genitori, decide di usarlo insieme a Jimmy e i due rischiano di mettersi in grossi guai.

Martedì 5 gennaio Marina sembra dare una svolta alla sua vita: questa volta, per sempre. Raffaele e Diego avranno una piccola discussione che evidenzia le loro diverse prospettive di vita. Bianca e Jimmy riceveranno una grande lezione di vita e impareranno che dire bugie può portare a conseguenze inaspettate.

Mercoledì 6 gennaio Decisa a lasciare Napoli per prendersi cura di Fabrizio, Marina fa un incontro che sembra risvegliare in lei il desiderio di vendetta. Malgrado le resistenze di Raffaele, Diego intende perseguire il suo progetto imprenditoriale ma scoprirà che non è facile trovare le risorse economiche per finanziarlo. Vittorio sta attraversando un momento di crisi personale, Alex riceve un'inaspettata proposta.

Giovedì 7 gennaio Leonardo è sempre più alla deriva e chiederà a Filippo e Serena di aiutarlo. Come reagiranno i due? Marina è in partenza con Fabrizio, lei e Roberto rivivono, ognuno per proprio conto, i momenti salienti del loro tormentato rapporto. Alex è indecisa se accettare o meno il lavoro che la porterà lontano da Napoli e tenta di parlarne con Vittorio. Ma il ragazzo sembra concentrato solo su se stesso e Patrizio cercherà di intervenire.

Venerdì 8 gennaio Dopo aver accolto Leonardo in casa, Filippo e Serena dovranno decidere cosa fare: lo aiuteranno a tirarsi fuori dai guai? Ormai rassegnata a rifiutare la proposta di lavoro a Madrid, Alex realizzerà con amarezza il prezzo di quella rinuncia. Mentre Cerruti attende con trepidazione il ritorno di Guido da Ischia, un imprevisto lo costringerà a cambiare drasticamente i suoi programmi.

