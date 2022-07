Un posto al sole, le trame dal 4 all’8 luglio 2022

Mentre Eugenio, dopo un nuovo colloquio con Tregara, parte per Milano per svolgere ulteriori indagini, Raffaele cerca di convincere Viola a non dire nulla al marito di quanto ha scoperto, e vorrebbe farla trasferire a Palazzo con Antonio. Per evitare che si metta in guai più grossi, Franco decide, suo malgrado, di aiutare Nunzio.