Un posto al sole, le trame dal 4 all’8 novembre 2019

lunedì 4 novembre

Sentendosi solo e frustrato nel perché non riesce ad aiutare il figlio in carcere, Raffaele si rivolgerà all’unica persona che crede in grado di aiutarlo. Perché Filippo è così recalcitrante alla possibilità di tornare in famiglia, cosa lo sta tormentando? Cos’è successo a Tenerife?