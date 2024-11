Un posto al sole, le trame dal 4 all’8 novembre 2024

Decisa a concentrarsi sulla specializzazione e il lavoro con il primario, Rossella si sforza di credere che la brutta sensazione ricevuta dal medico sia solo una sua suggestione. Le tensioni tra Rosa e Luisa sono ormai esplose. E se Rosa sembra avere la meglio sulla rivale, resta la preoccupazione per l’ostilità del quartiere contro don Antoine e il Centro Ascolto. La giornata in radio si rivelerà molto interessante per Alice che arriverà a fare a Roberto una proposta a cui sembra difficile dire di no.