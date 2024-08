Un posto al sole, le trame dal 5 al 9 agosto 2024

Dopo aver visto Ida al Vulcano, Magda comincia a diventare sempre più ingestibile per Roberto. Marina, intanto, inizia a sospettare che l’uomo le nasconda qualcosa. Sempre più chiuso in se stesso, Alberto sta per ricevere una visita inaspettata. Nunzio parte con Diana. Rossella si prepara a trascorre tutto il mese al lavoro. Niko è in partenza con Jimmy per Formentera e Manuela andrà con Filippo e Serena a Maratea. Renato non riesce proprio a nascondere il dispiacere per non essere riuscito a riunire la famiglia ad Agrigento.