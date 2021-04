Un posto al sole, le trame dal 5 al 9 aprile 2021

Patrizio non capisce cosa vuole e si sente diviso tra Rossella e Clara. Quest'ultima intanto, alla disperata ricerca di Federico, chiede aiuto a Giulia nella speranza che la donna possa far tornare Alberto sui suoi passi. Nel frattempo, mentre il viaggio a Indica sembra far riavvicinare Silvia e Michele, Guido si preoccupa per Vittorio, che dalla partenza di Alex è sempre più solo. Mariella ha però pronto un annuncio che spiazzerà il marito.