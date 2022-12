Un posto al sole, le trame dal 5 al 9 dicembre 2022

Niko è sempre più in difficoltà e non sa se cedere definitivamente alla richiesta di Manlio. Il suo malessere viene notato da Jimmy. Il bambino, spaventato dal comportamento del padre, si confida con la zia Manuela, che decide di parlare con il Poggi. Intanto Antonello torna in classe e Bianca ne approfitta per dargli il suo regalo di compleanno. Questo gesto però scatena l'ilarità dei loro compagni di classe, che cominciano a prenderli in giro. Mariella è impegnata a ragionare sul piano da mettere in pratica contro le gemelle Cirillo ma Bice arriva all'improvviso con una richiesta d'aiuto. Suo fratello Salvatore si è messo nei guai con un'altra storia d'amore impossibile.