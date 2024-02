Un posto al sole, le trame dal 5 al 9 febbraio 2024

Rossella deve metabolizzare la dichiarazione di Nunzio e gestire l’ostilità, per lei incomprensibile, di Ada in ospedale. Riccardo, a Milano, rischia di essere preda della nostalgia dopo aver incontrato Virginia. Marina e Roberto continuano a mettere in atto la loro strategia per allontanare Ida da Tommy, ma le loro intenzioni sono ben chiare a Raffaele e Diego. Alberto cerca di convincere Clara a visitare la nuova casa che ha trovato per lei e Federico, ma Rosa è scettica riguardo alle buone intenzioni del Palladini.